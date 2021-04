Our Flag Means Death, Taika Waititi sarà Barbanera!

Attore, regista, produttore, sceneggiatore Premio Oscar... Taika Waititi ha fatto davvero di tutto finora, ma c'è qualcosa che nemmeno lui aveva ancora potuto inserire nel proprio curriculum. Ora, grazie alla serie di HBO Max Our Flag Means Death può aggiungere anche la voce "pirata".

Dopotutto, dopo aver interpretato un alieno, vampiro, e persino Hitler, perché non seguire con un pirata? E che pirata...

Taika Waititi, già produttore dello show e regista del pilot, vestirà i panni di Barbanera nella serie tv Our Flag Means Death.

"Il nostro Barbanera è una leggenda, un amante, un combattente, un genio di strategia, un'anima poetica e, molto probabilmente, del tutto folle" ha affermato David Jenkins, creatore della serie "Solo un uomo avrebbe potuto portare questo ruolo sullo schermo, e ovviamente ci riferiamo al grande Taika Waititi. Siamo più che elettrizzati del fatto che abbia deciso di sfoggiare la barba".

Waititi si unirà dunque a Rhys Darby, con cui aveva già collaborato per Vita da Vampiro - What We Do In The Shadows e Flight of the Conchords, nella comedy in lavorazione per il servizio streaming di WarnerMedia. Darby interpreterà invece il protagonista, Stede Bonnet, un aristocratico viziato che abbandonerà i privilegi della sua vita precedente per diventare un pirata.

Jenkins ideatore, sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo di Our Flag Means Death, mentre tra gli altri produttori, oltre a Waititi, troviamo anche Garret Basch e Don Halsted.