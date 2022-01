Our Flag Means Death, Taika Waititi è Capitan Barbanera nel trailer della serie

Entertainment Weekly ha presentato in anteprima il traile della serie Our Flag Means Death, che arriverà in anteprima su HBO Max in una data non ancora annunciata. Protagonista assoluto dello show è Taika Waititi, che si occuperà anche della produzione e che ricoprirà il ruolo del celebre Capitan Barbanera.

Our Flag Means Death seguirà la bizzarra vera storia del nobile Stede Bonnet (Rhys Darby) che si è lasciato alle spalle la sua agiata vita nel XVIII secolo per inseguire il sogno di una vita: diventare un pirata.

Una scelta strana, quella di Bonnet, che ha preferito alla sua famiglia un equipaggio sporco e sgangherato per intraprendere l'avventura di una vita.



Darby guida il cast della serie al fianco di Taika Waititi nel ruolo di Barbanera e altri nomi del calibro di Leslie Jones, Fred Armisen, la star di Game of Thrones Kristian Nairn e Nathan Foad. Darby e Waititi hanno collaborato insieme in passato in diversi altri progetti.



Il trailer mostra una versione comica della vita di un predone, con Bonnet che pronuncia discorsi travolgenti sperando di ispirare il suo equipaggio di disadattati. La sua intenzione è quella di sdoganare un nuovo tipo di pirata; gentiluomo e avvezzo alle buone maniere mentre saccheggerà i galeoni dei bucanieri rivali. La sua ciurma sarà inizialmente riluttante ma gli opposti alle volte si attraggono e alla fine Bonnet si unirà allo spavaldo Capitan Barbanera interpretato da Taika Waititi, solcando insieme i sette mari.