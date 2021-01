Our Flag Means Death, Taika Waititi a lavoro su una comedy a tema piratesco

Entro la fine dell'anno dovrebbe approdare in sala o in streaming con il suo nuovo e atteso film, Next Goal Wins, commedia sportiva sul mondo del calcio interpretata da Michael Fassbender, ma mentre è al lavoro sulla post-produzione del film e sulla pre-produzione di Thor: Love and Thunder, Taika Waititi annuncia un nuovo progetto seriale.

Dopo aver infatti realizzato la serie televisiva del suo What We Do in the Shadows per FX, Waititi ha deciso di continuare il suo percorso sul piccolo schermo gettandosi nel mondo dello streaming online con HBO Max, piattaforma per cui svilupperà questa interessante Our Flag Means Death, commedia a tema piratesco di prossima uscita.



Per la serie Waititi sta collaborando con David Jenkins, Garrett Basch e Dan Halsted e sappiamo che il protagonista avrà il volto di Rhys Darby, caratterista molto apprezzato a Hollywood e visto di recente in Jumanji: The Next Level ma anche in Yes Man di Peyton Reed. L'autore e Darby avevano già collaborato in precedenza a Flight of the Concords proprio per HBO e lo stesso Darby è il creatore dello show, di cui sarà anche showrunner.



Stando a Deadline, Our Flag Means Death si basa vagamente sulle avventure di Stade Bonnet, pirata barbadiano realmente esistito che sarà appunto interpretato da Darby. Contadino abbastanza benestante che sta affrontando una crisi di mezza età, Bonnet abbandona la sua fattoria per comandare una nave pirata chiamate Revenge. Ma della pirateria, Stade, non sa un bel niente.



Waititi produrrà e dirigerà il pilot.