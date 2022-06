Our Flag Means Death, Taika Waititi:'So chi dovrebbe interpretare Chris Hemsworth!'

Taika Waitit, star della serie HBO Max, Our Flag Means Death, ha affermato ironicamente di sapere perfettamente quale personaggio potrebbe interpretare la star di Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth, nella serie comedy. Chiacchierando con Collider, Waititi e Hemsworth hanno parlato di come potrebbe inserirsi l'attore nello show.

Secondo il regista di Thor: Love and Thunder la star australiana interpreterebbe 'il cugino di Barbanera, Barbarossa', aggiungendo che Hemsworth dovrebbe controllare la cartella Spam della posta elettronica per visualizzare l'offerta di lavoro.



"Sì. Ovviamente sono tutte cose davvero interessanti che Taika fa per scherzo. E io faccio una cosa del tipo 'Oh, è strano. Non ho ricevuto un solo messaggio o una telefonata al riguardo'" ha risposto divertito Hemsworth.

I due hanno confermato che farebbero qualsiasi l'un per l'altro. Anche apparire in Our Flag Means Death.



A giugno Our Flag Means Death è stata rinnovata per una seconda stagione:"Abbiamo sentito che lo show era speciale mentre lo stavamo realizzando. [...] Grazie al nostro team HBO, ai produttori esecutivi coinvolti e al nostro pubblico estremamente entusiasta per aver fatto un altro viaggio in questo mondo possibile" ha dichiarato David Jenkins, creatore dello show.



Jenkins ha voluto paragonare Our Flag Means Death a Thor: Ragnarok, diretto da Taika Waititi, una delle star della serie.