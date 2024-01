Our Flag Means Death, Taika Waititi voleva una terza stagione

La notizia della cancellazione di Our Flag Means Death era nell'aria già da diverso tempo, visto che Max stava temporeggiando oltremodo senza mai annunciare novità sulla produzione. A quanto pare, e secondo le parole dello showrunner della serie, Taika Waititi, anche tra i produttori dello show, voleva assolutamente ottenere una terza stagione.

Nel corso della sua programmazione sul servizio digitale della Warner, la serie comica è stata ben accolta dalla critica e dai fan e attualmente si trova su Rotten Tomatoes con un punteggio del 94%, sia per quanto riguarda la critica che il pubblico. La serie sembrava andare bene in streaming, motivo per cui la cancellazione è stata uno shock per i fan.

Dopo l'annuncio della cancellazione, alcuni fan hanno ipotizzato che la serie fosse stata cancellata a causa degli impegni di Taika Waititi. Waititi interpretava Barbanera/Ed nella serie, un personaggio estremamente centrale per la storia. Waititi ha molti grandi progetti in cantiere, tra cui un film di Star Wars, ma David Jenkins, showrunner di Our Flag Means Death, ha recentemente messo le cose in chiaro e confermato che lo stesso Waititi voleva a tutti i costi una terza stagione.

"Per la cronaca, Taika era pienamente interessato a ottenere una terza stagione. Quel tipo è il migliore", ha scritto Jenkins su X (ex-Twitter). Tempo fa, era emersa l'indiscrezione che se Our Flag Means Death fosse stato rinnovato, la terza stagione sarebbe stata l'ultima in ogni caso.

Il protagonista dello show, Rhys Darby, aveva parlato in precedenza delle sue speranze per la Stagione 3 e del finale della seconda stagione, che adesso rimarrà definitivo (a meno che lo studio non decida di vendere la serie a un altro competitor).

"Non so in che direzione andremo se continueranno, perché Stede ha sicuramente fatto il viaggio definitivo. E credo che in alcuni momenti si sia dato un pizzicotto: 'Non può essere giusto'. E quando penso a questi due personaggi, che ora sono pirati molto famosi in questa regione, che pensano di riuscire ad aprire una locanda e avere una bella vita, si prendono in giro da soli. E penso che si trovino in questo fantastico periodo di luna di miele in cui si dicono: 'Ok, abbiamo praticamente superato tutte queste difficoltà e insieme, e la nostra relazione è a un punto in cui possiamo davvero rilassarci'. Credo che sia il momento più difficile per loro, perché non l'hanno mai vissuto prima. Quindi sarebbe divertente esplorare questo aspetto. Come faranno a stare insieme in questo modo?".