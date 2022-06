Our Flag Means Death, Taika Waititi: 'Girare con Thor:Love and Thunder è stato spaventoso'

Tra qualche giorno è prevista l'usicta di Thor: Love and Thunder ma a quanto pare, per Taika Wititi non deve essere stato per nulla semplice lavorare al montaggio di questo ennesimo film del Marvel Cinematic Universe in concomitanza con la produzione della serie Our Flag Means Death.

Il regista e attore intervistato da Hype ha detto: "Questa è una delle rare occasioni in cui non mi sono messo con le mie mani nei guai; qualcun altro mi ha chiesto di farlo. David Jenkins ha scritto Barbanera pensando a me e, all'inizio, ero troppo occupato per farlo. Ma con un po' di cambiamenti di programma, siamo stati in grado di farlo, il che è stato fantastico perché volevo davvero interpretare quel ruolo. Non me lo sarei mai perdonato se non avessi potuto".

Waititi ha aggiunto: "Ero Barbanera di giorno e poi montavo Thor di notte e facevo varie altre cose. Stavo cercando di lavorare addirittura set con i capelli arruffati e la barba. È stato un incubo manageriale, ma ce l'abbiamo fatta, è stato spaventoso ma sono felice di dire che ce l'abbiamo fatta. É stato probabilmente uno dei miei ruoli preferiti perché è qualcosa che non dovevo scrivere in modo da poter portare molto di me stesso al personaggio".

Our Flag Means Death è stato rinnovato per una seconda stagione e Taika Waititi non potrebbe essere più entusiasta di tornare ad interpretare Barbanera...Impegni permettendo!