Our Flag Means Death potrebbe avere una terza stagione, ma sarebbe l'ultima

La seconda stagione di Our Flag Means Death, la serie TV con Taika Waititi, è in arrivo ma con essa anche le brutte notizie per i film: la terza stagione della comedy potrebbe, infatti, essere l'ultima. A confermarlo è proprio il creatore della serie David Jenkins che ha dichiarato che Our Flag Means Death terminerà con la terza stagione.

Al momento, una terza parte della serie TV non è stata ancora rinnovata dagli studios ma qualora MAX dovesse confermarla, le avventure piratesche di Stede Bonnet e Barbanera troveranno la loro conclusione in una prossima stagione: Jenkins, infatti, rispondendo su Instagram al commento della comica Kristin Chirico che chiedeva a gran voce di entrare nel cast di Our Flag Means Death ha rivelato che, qualora la comedy venisse rinnovata, la terza stagione sarà l'ultima: "Aiutaci a prenderci una terza (e ultima) stagione e ne parleremo", ha scritto Jenkins sotto il teaser-trailer di Our Flag Means Death 2.

La serie TV con protagonista Rhys Darby nei panni di Stede Bonnet e il famoso regista Taika Waititi nei panni del leggendario Edward "Ed" Teach meglio conosciuto come Barbanera ha debuttato nel lo scorso anno raccogliendo un incredibile successo tanto che lo showrunner ha paragonato Our Flag Means Death a Thor: Ragnarok. Il rinnovo per una seconda stagione è arrivato in tempi più lunghi del previsto, ma lo show di David Jenkins non è andato alla deriva. Nella seconda stagione, vedremo la sofferenza del duo formato da Stede Bonnet e Barbanera dopo che il loro rapporto sembra ormai danneggiato: Our Flag Means Death arriva il 5 ottobre su HBO MAX.