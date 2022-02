Our Flag Means Death: il nuovo trailer con Taika Waititi svela la data d'uscita

HBO ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Our Flag Mean Death, il nuovo show prodotto da Taika Waititi, che per l'occasione si è anche ritagliato la parte del pirata Barbanera. Il filmato svela anche la data d'uscita sulla piattaforma HBO Max della serie che sarà composta in totale da dieci episodi. I primi tre saranno disponibili subito.

La nuova serie seguirà una strategia di distribuzione molto originale, con i primi tre episodi che verranno diffusi sulla piattaforma HBO Max il 3 marzo 2022; dopodiché i successivi tre episodi arriveranno il 10 marzo seguente, mentre altri due episodi saranno disponibili dal 17 marzo e gli ultimi due il 24 marzo.

Our Flag Means Death seguirà la bizzarra vera storia del nobile Stede Bonnet (Rhys Darby) che si è lasciato alle spalle la sua agiata vita nel XVIII secolo per inseguire il sogno di una vita: diventare un pirata. Una scelta strana, quella di Bonnet, che ha preferito alla sua famiglia un equipaggio sporco e sgangherato per intraprendere l'avventura di una vita. Darby guida il cast della serie al fianco di Taika Waititi nel ruolo di Barbanera e altri nomi del calibro di Leslie Jones, Fred Armisen, la star di Game of Thrones Kristian Nairn e Nathan Foad. Darby e Waititi hanno collaborato insieme in passato in diversi altri progetti.

Dopo aver infatti realizzato la serie televisiva del suo What We Do in the Shadows per FX, Waititi ha deciso di continuare il suo percorso sul piccolo schermo gettandosi nel mondo dello streaming online con HBO Max. Proprio in questi giorni What We Do in the Shadows 3 è uscita ieri su Disney+ nella sezione Star, riservata ai contenuti per un pubblico più adulto.