Our Flags Means Death torna a ottobre! Ecco il nuovo teaser

Ad un anno e mezzo dall'ultima puntata della prima stagione è finalmente stata annunciata la data d'uscita dei nuovi episodi di Our Flag Means Death, commedia piratesca creata dalle folli menti di David Jenkins e Taika Waititi che veste i panni anche di co-protagonista principale della serie.

Con la fine delle riprese della seconda stagione di Our Flag Means Death l'attesa dei fan della serie HBO Max era incredibilmente cresciuta. Dopo più di un anno di attesa Stede e Ed (Barbanera) torneranno all'avventura il 5 ottobre, questa volta cercando di raccogliere i pezzi di una relazione ormai incrinata. Già dal trailer si nota come Stede cerchi di sistemare le cose lanciando un messaggio in una bottiglia nel quale professa tutto il suo amore per Barbanera mentre l'altro sembra molto più propenso a vendicare il suo cuore distrutto.

Il finale della prima stagione aveva visto Ed e Stede separati. Il primo, con il cuore spezzato dopo esser stato "abbandonato" dall'altro scarica la ciurma in mezzo al mare, con l'obiettivo di renderli vittime delle sue sofferenze di cuore. Gli ultimi minuti vedono Ed intento a "salvare" i propri pirati e tentare di ritornare nuovamente da Barbanera. La seconda stagione, secondo quanto si può vedere nel trailer, vedrà i due affrontare la separazione in maniera nettamente differente.

Le parole del creatore di Our Flag Means Death avevano preoccupato molto i fan della serie riguardo la seconda stagione. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!