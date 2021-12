Our Time, in arrivo su Disney+ la serie tv ispirata a The Goonies

Stando a quanto riportato da Variety, su Disney+ è in arrivo una nuova serie tv ispirata a The Goonies, il celebre film del 1985 divenuto poi un cult. In Our Time, questo il titolo per ora annunciato, vedremo un insegnante che prova ad aiutare i suoi studenti a ricreare proprio questa pellicola, inquadratura per inquadratura.

Clancy Collins White, vicepresidente esecutivo e capo dello sviluppo in una recente intervista ha detto: "Abbiamo lavorato senza sosta per consegnare questa incredibile sceneggiatura, abbiamo iniziato a lavorarci su e poi il mondo si è chiuso in una bolla per via del Covid-19".

A quanto pare, Our Time era inizialmente stato proposto alla Fox ma, l'emittente ha ritenuto che lo show fosse un po' troppo giovanile per il proprio target, così il tutto è stato dirottato su Disney+: "Così siamo tornati a lavorarci molti mesi dopo e abbiamo finito il bellissimo pilot, ed che aveva un cast incredibile, ma sfortunatamente era un po' troppo giovanile per Fox. E così abbiamo immediatamente virato su altre direzione. Non avevamo ancora nulla in sviluppo per Disney+. L'accordo ha richiesto un po' di tempo, ma siamo davvero entusiasti di questo progetto".



Staremo a vedere se questo show riuscirà ad ottenere lo stesso successo del film del 1985, intanto, se ne avete voglia, date uno sguardo alla nostra recensione di The Goonies.