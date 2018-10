Outcast: la serie ideata da Robert Kirkman è stata cancellata dopo sole due stagioni

Outcast non tornerà con una terza stagione. Il network, Cinemax, ha deciso di cancellare la serie. La scelta è stata presa a causa di un insuccesso sia di critica, che di pubblico. La seconda stagione si è conclusa il 28 settembre con ascolti modesti (110.000 spettatori di media).

Il serial non è riuscito minimamente ad eguagliare il successo dell'altra creatura dello stesso sceneggiatore, The Walking Dead. Robert Kirkman si esprimeva così su Outcast nel 2014:"L'horror fa più paura quando è reale. Ci sono persone che credono davvero alle possessioni demoniache e questo rende lo show più bello, più reale, più spaventoso. Penso che questo sia un aspetto del racconto horror che andrebbe approfondito di più".



La serie ha esordito col primo episodio nel 2016 e si ispirava al fumetto omonimo. Vedeva Patrick Fugit (Almost Famous) interpretare Kyle Barnes, un ragazzo che subisce discriminazioni a causa delle possessioni demoniache dalle quali è tormentato da quando era un bambino.



Lo show è anche andato in onda in Italia su Sky, dal 2016 al 2017.