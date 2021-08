Outer Banks 2, spiegazione del finale di stagione della serie Netflix

Outer Banks è uno show televisivo prodotto da Netflix che si concentra su un gruppo di adolescenti chiamati Pogues che sono alla ricerca di un tesoro scomparso da un secolo. Il capobanda John B.,, sta cercando anche il papà scomparso, che si presume sia morto e nella seconda stagione ci sono state alcune svolte davvero scioccanti.

Alla fine della prima stagione, John B. e la sua ragazza Sarah scappano dalla polizia dopo che il ragazzo è stato incastrato per l'omicidio dello sceriffo Susan Peterkin, (il vero assassino è il fratello di Sarah, Rafe). La coppia viene travolta da un uragano nel tentativo di liberarsi della polizia e si perdono in mare.



I restanti Pogue, Kie, Pope e JJ, piangono la presunta morte dei loro amici ma negli ultimi minuti della prima stagione scopriamo che Sarah e John B. sono sopravvissuti al loro naufragio e si sono imbarcati su una nave sconosciuta diretta a Nassau, Bahamas. E per quanto riguarda il tesoro, Ward Cameron, il malvagio padre di Sarah e assassino del padre di John B., lo ha spedito a Nassau, dove sono diretti i due giovani.



Nella seconda stagione si sono verificati ancora più misteri e omicidi, Sarah e John B. hanno provato, senza successo, a mettere le mani sull'oro dalla famiglia di Sarah, ma sono stati arrestati dalla polizia. Tuttavia riesconoa fuggire con successo e a salire a bordo di una barca, con l'aiuto della loro nuova amica Cleo salpano per Charlotte.

Anche il resto dei Pogues, Kie, JJ e Pope, si trova a Charlotte dopo aver ricevuto un messaggio anonimo da parte di qualcuno che potrebbe riabilitare il nome di John B..

Il trio si reca a Charlotte e qui incontrano Carla Limbrey che fa pressioni a Pope in modo che le porti la misteriosa chiave di Denmark per trovare un oggetto ancora più prezioso, la croce di Santo Domingo. E, per il resto della stagione, i Pogues cercano la croce d'oro evitando omicidi e pericoli per mano di Ward, Rafe e della loro nuova nemesi, Carla.



Pope alla fine trova la chiave, scoprendo così di essere un discendente di Denmark ed entra anche in possesso della croce che Carla brama. Non è bastato che i Pogues abbiano perso il tesoro contro la malvagia famiglia di Sarah, ora perdono anche la croce d'oro ovviamente per colpa dei Cameron.

Lo scontro finale avviene su una nave, Ward cerca di uccidere sua figlia Sarah ma John B. la salva mentre il resto dei Pogues prova a buttare a mare la croce perché se non possono averla loro, allora nessuno può. Ma durante i loro combattimenti, Pope viene messo alle strette da Rafe, che sottrae il prezioso oggetto.

I Pogue son costretti ad abbandonare la nave, e finiscono su un'isola deserta senza acqua o cibo, ma almeno sono al sicuro. Per quanto riguarda Limbrey, le ultime scene della seconda stagione mostrano il suo incontro con il presumibilmente defunto John B. Senior, il padre di John B., che promette di aiutare Limbrey a trovare la croce, purché lei aiuti John B. e i suoi amici.

È così che finisce la seconda stagione, con più domande che risposte. Vi lasciamo con la nostra recensione di Outer Banks e con tutto ciò che sappiamo su una possibile terza stagione di Outer Banks.