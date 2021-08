Outer Banks 2, una teoria misteriosa sulla bandana di John B

L'interprete di John B. in Outer Banks ha recentemente commentato il finale della seconda stagione, mentre sul web nascono nuove teorie che coinvolgerebbero il suo personaggio. L'ultima riguarderebbe la vecchia e logora bandana che John B. porta sempre con sé. Vediamo di cosa si tratta.

Come abbiamo visto, nella seconda stagione, oltre all'oro tanto ricercato è entrato in scena un nuovo tesoro: la Croce di Santo Domingo. In verità il tesoro non è la croce stessa, ma è contenuto all'interno di essa. Si tratta di un indumento in grado di curare i malati da ogni male se solo lo toccano. A voler mettere le mani su questa incredibile reliquia è Carla Limbrey, che nel corso della season riesce a trovare la Croce, ma scopre che al suo interno non c'è nulla. Da qui il mistero: dove sarà il prodigioso indumento?



Nell'episodio finale della stagione sappiamo che il padre di John B. conosce la risposta a questa domanda. Da qui la teoria dei fan, che credono che l'indumento in grado di curare chiunque non sarebbe altro che la vecchia bandana portata al collo da John B. in ricordo del padre, al quale era appartenuta anni prima.



Una teoria che sembra plausibile, ma per poter conoscere la risposta alla domanda bisognerà aspettare l'uscita di Outer Banks 3.