Outer Banks 3 batte The Last of Us e You: è la serie in streaming più vista al mondo

Outer Banks di Netflix è stato di gran lunga il titolo più visto nella classifica Nielsen della settimana in cui ha esordito la terza stagione sulla piattaforma. La serie ha scalato le chart dello streaming di tutto il mondo arrivando a totalizzare più visualizzazioni di concorrenti illustri come The Last of Us e You, uscita in due parti separate.

Outer Banks ha totalizzato 3,15 miliardi di minuti di visione nella settimana che va dal 20 al 26 febbraio, il più grande totale di una singola settimana del 2023 per qualsiasi titolo nella classifica Nielsen. Nielsen ha rilevato che la visione della prima e della seconda stagione ha costituito quasi un terzo del totale (la classifica include tutti gli episodi di una serie), una quantità insolitamente elevata per gli episodi precedenti di uno show originale.

In genere, le stagioni precedenti rappresentano meno del 25% del tempo di visione in una settimana in cui debuttano le nuove stagioni di uno show in binge-release, segno che il mese scorso una vera ondata di utenti ha investito la serie recuperandola dall'inizio in modo da farsi trovare pronta per il debutto della terza stagione di Outer Banks.

Netflix ha anche ottenuto la seconda posizione in classifica grazie alla docuserie Murdaugh Murders: A Southern Scandal (1,37 miliardi di minuti). La serie in tre parti è stata rilasciata nel bel mezzo del processo per omicidio dell'avvocato della Carolina del Sud Alex Murdaugh (condannato per aver ucciso la moglie e il figlio ventiduenne il 2 marzo).

Dopo i record di The Last of Us, lo show HBO ha totalizzato 1,19 miliardi di minuti di visione nella settimana su HBO Max (senza contare la visione lineare sui canali via cavo della HBO). Nielsen afferma che il 22% di questo totale - circa 261 milioni di minuti - riguarda il settimo episodio della serie, che ha debuttato la sera del 26 febbraio e ha avuto solo poche ore per accumulare spettatori prima della chiusura della classifica settimanale. I 261 milioni di minuti di visione equivalgono a una media di circa 4,75 milioni di account HBO Max che hanno guardato l'episodio domenica sera (gli ascolti lineari per il canale via cavo dicono che 1,08 milioni di persone hanno guardato la prima messa in onda).

Dopo aver dominato le classifiche di queste ultime settimane, You precipita al nono posto con 789 milioni di visualizzazioni, sempre nel periodo preso in esame.

Dopo questi risultati, immaginiamo che Netflix rinnoverà Outer Banks il prima possibile per una Stagione 4.