Outer Banks 3, quando esce la terza stagione su Netflix?

La seconda stagione di Outer Banks è uscita su Netflix solo da qualche giorno, e i fan già si chiedono se ce ne sarà una terza. Il teen drama ambientato sulla costa della Carolina del Nord racconta di un gruppo di amici alla ricerca di un tesoro perduto. Scopriamo insieme quando potrebbe uscire la prossima season.

La prima domanda a cui rispondere in realtà è se ci sarà una stagione 3. Infatti, al termine della prima di discreto successo, l'estate scorsa, Netflix aveva deciso di rinnovare lo show dopo poche settimane, quindi se ci sarà Outer Banks 3 lo scopriremo probabilmente a breve. Per il momento non sono arrivate dichiarazioni in merito da Netflix, e si pensa che il destino del teen-drama sarà determinato dal numero di spettatori che la seconda stagione avrà raccolto nel suo primo mese sulla piattaforma.

Una buona notizia è che la seconda non è pensata per essere l'ultima stagione, ma neanche la terza lo è. Lo showrunner Jonas Pate ha infatti dichiarato che il loro è sempre stato un progetto a lungo termine. "Da quando abbiamo iniziato, abbiamo sempre visto questa storia in una serie da quattro, forse cinque stagioni" ha dichiarato Pate. A quanto pare anche il progetto presentato a Netflix conterrebbe già dettagli sul futuro, un futuro molto lungo.

E ora la domanda sorge spontanea: se ci sarà il rinnovo, quando potremmo aspettarci di vedere Outer Banks 3? Probabilmente già la prossima estate. Come sappiamo, infatti, si parla di una serie estiva, per ambientazioni e per tono. Lo scorso anno, subito dopo il rinnovo di Outer Banks confermato a Luglio, le riprese erano iniziate quasi subito, in Agosto. Si erano poi concluse solo in primavera, per la precisione ad Aprile 2022. Se questo programma fosse confermato anche per quest'anno, potremmo aspettarci di vedere la serie a Luglio 2022. O, al massimo, tra Agosto e Settembre. I fan incrociano le dita.