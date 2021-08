Outer Banks, ecco il video dei bloopers della seconda stagione!

"La nostra missione questa estate è quella di divertirci, tutto il tempo" diceva John B in un episodio, e lo intendeva anche il suo interprete, Chase Stokes. Infatti, come vediamo nei bloopers recentemente pubblicati da Netflix, il giovanissimo cast sembra essersi divertito non poco sul set della seconda stagione!

La seconda season di Outer Banks è stata piena di emozioni, e diverse sono state le sfide che i nostri protagonisti hanno affrontato. Nel video di bloopers di circa tre minuti, lo vediamo: tra battute sbagliate, cadute e scherzi, non è stato semplice, ma è stato sicuramente anche divertente. Questo ovviamente grazie a un rodato cast, dove tutti sembrano essere in sintonia. Oltre al John B di Chase Strokes, ricordiamo infatti anche gli altri protagonisti: Pope (Jonathan Daviss), J.J. (Rudy Pankow), Kiara (Madison Bailey) e ovviamente Sarah (Madelyne Cline).

Il video pubblicato da Netflix va a colmare il vuoto creatosi dopo la fine della stagione 2. I fan, infatti, si chiedono quando potranno vedere Outer Banks 3. Il finale della seconda season, infatti, ci ha lasciati con più domande che risposte, e si spera che la terza potrà soddisfare tutti i quesiti rimasti in sospeso. In ogni caso, al momento, sembrerebbe che ci sia ancora da aspettare. Considerando il tipo di show e le sue passate uscite, è probabile infatti che se ne riparlerà per la prossima estate.

Dunque, se nel frattempo volete fare un recap di ciò che è successo, ci pensiamo noi con la nostra spiegazione del finale di Outer Banks 2.