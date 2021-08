Outer Banks: Chase Stokes commenta il finale della seconda stagione

La stagione 2 di Outer Banks si è appena conclusa con un finale incredibile. Disponibile su Netflix dal 30 Luglio, la serie ha subito scalato la classifica dei prodotti più visti sulla piattaforma, conquistando il primo posto in Italia. Chase Stokes, interprete di John B. nella serie, si è espresso sul finale e su cosa ci aspetterà in futuro.

L'ultimo episodio ci ha infatti lasciati con molte domande, che i fan sperano troveranno una risposta in una stagione 3. In particolare abbiamo scoperto che il padre di John B., John B. Senior, è ancora vivo. E c'è di più, perché Carla Limbrey ne è al corrente, ed è in contatto con lui. A questo punto i fan si sono posti alcuni quesiti: Cosa accadrà quando John B. scoprirà la notizia? E come prenderà il fatto che Carla lo sapesse già e non gli abbia detto niente? Questo significa che la Limbrey non è del tutto una loro alleata?

"Sono successe così tante cose in questa stagione. Voglio dire, inizia tutto con il desiderio egoista di John B. Senior di cercare questo tesoro, e così finisce per lasciare suo figlio ai suoi termini." Queste le prime parole di Chase Stokes, interprete di John B., il quale ha poi spiegato che il padre del suo personaggio "ha deciso di andar via e lasciare suo figlio. Non è che è stato colpito da un naturale disastro o qualche fatalità su cui non aveva controllo." Dunque un incontro che non sarà semplice secondo Stokes, perché il ragazzo si ritroverà di fronte ad un genitore che lo ha abbandonato e ha scelto di metterlo in quella circostanza senza mai interessarsi a lui e a cosa stesse facendo nel frattempo.

Secondo Chase, il suo personaggio ha attraversato un grande cambiamento in questa stagione, e ha acquisito molte consapevolezze. Potrebbe essere dunque interessante vedere cosa accadrà al nuovo John in futuro. "Ho così tanti pensieri. Ovviamente la cosa naturale a cui pensi quando sei eccitato per il tuo lavoro è pianificare subito il futuro. Noi speriamo di continuare a raccontare questa storia per un altro paio di stagioni." E lo sperano anche i fan, che già si chiedono quando uscirà Outer Banks 3.