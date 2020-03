Outer Banks, guardiamo le immagini e il primo trailer del nuovo teen drama di Netflix

Tra le uscite di aprile di Netflix figura anche una nuova serie originale prodotta dalla piattaforma streaming, Outer Banks. Vediamo insieme le prime immagini e il trailer del nuovo, accattivante teen drama.

Siete pronti al prossimo The O.C.? O almeno, a quello che si prospetta come tale... Bisogna vedere poi se così sarà.



Outer Banks, il nuovo originale Netflix composto da 10 episodi della durata di un'ora ciascuno, arriverà il 15 aprile e finalmente abbiamo un trailer, che trovate anche in testa alla notizia, metre nella nostra gallery potete ammirare le prime immagini ufficiali.



Descritto come "un coming-of-age che segue le vicende di un gruppo di teenager, i Pogue, che vivono in una località turistica negli Outer Banks del North Carolina. Quando un uragano fa saltare la corrente per la stagione estiva, si genera una serie di eventi a catena che costringeranno il gruppo di amici a prendere delle decisioni che cambieranno per sempre le loro vite. La ricerca del padre scomparso del leader del gruppo, degli amori proibiti, una caccia al tesoro dalla posta in gioco decisamente alta e i sempre più complicati rapporti tra i Pogue e i loro rivali trasformeranno l'estate negli Outer Banks in una indimenticabile esperienza piena di mistero e avventura".



Nel cast della serie Chase Stokes (The Beach House), Rudy Pankow (Solve), Jonathan Daviss (Memorie Infrante), Madison Bailey (Black Lightning), Madelyn Cline (The Originals), Charles Esten (Nashville), Austin North (Non sono stato io) e Drew Starkey (Scream - La Serie TV).



E voi, pensate di aggiungere Outer Banks alla vostra watchlist? Fateci sapere nei commenti.