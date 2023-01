Outer Banks: prime immagini e data d'uscita per la Stagione 3 su Netflix

Dopo due stagioni che hanno sicuramente saputo conquistarsi la loro fetta di pubblico, Netflix ha appena annunciato la data d'uscita della Stagione 3 di Outer Banks, serie creata da Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke. Non solo, il colosso dello streaming ha anche pubblicato le prime immagini ufficiale dei nuovi episodi, poster compreso.

Tutti i 10 episodi che andranno a comporre questa terza mandata saranno disponibili in streaming a partire dal 23 febbraio prossimo.

I fan dello show ricorderanno che la seconda stagione si è conclusa con i Pogues, ovvero John B., Sarah, Kiara, Pope, JJ, e la nuova amica Cleo che si sono ritrovati su un'isola che hanno battezzato "Poguelandia" dopo aver perso l'oro che stavano cercando da tempo.

Secondo la sinossi ufficiale della stagione, i ragazzi si ritroveranno presto di nuovo a caccia del tesoro. "Sono al verde e lontani da casa, non possono fidarsi di nessuno, Ward e Rafe sono affamati di vendetta e c'è uno spietato don dei Caraibi che non si fermerà davanti a nulla per agguantare la sua taglia", si legge. "Il tesoro è mai stato alla loro portata? O era tutta una trappola per fermarli una volta per tutte? In ogni caso, si tratta dei Pogues contro tutti e l'unica via d'uscita è possibile trovarla insieme".

Nel corso di una recente intervista, Chase Bokes aveva commentato il finale della Stagione 2 di Outer Banks:

"Sono successe così tante cose in questa stagione. Voglio dire, inizia tutto con il desiderio egoista di John B. Senior di cercare questo tesoro, e così finisce per abbandonare suo figlio." Queste le prime parole di Chase Stokes, interprete di John B., il quale ha poi spiegato che il padre del suo personaggio "ha deciso di andar via e lasciare suo figlio. Non è che è stato colpito da un naturale disastro o qualche fatalità su cui non aveva controllo."

Dunque un incontro che non sarà semplice secondo Stokes, perché il ragazzo si ritroverà di fronte ad un genitore che lo ha abbandonato e ha scelto di metterlo in quella circostanza senza mai interessarsi a lui e a cosa stesse facendo nel frattempo.

Nel frattempo, ecco il video dei blooper dell'ultima stagione di Outer Banks. Di seguito il poster della Stagione 3.