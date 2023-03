Outer Banks, quando inizieranno le riprese della quarta stagione?

Con Outer Banks Netflix ha fatto centro per l'ennesima volta: la serie ambientata sull'omonima isola e incentrata sulle vicende dei Pogue ha conquistato il mondo intero e, giunta ormai alla sua terza stagione, si prepara a proseguire il suo cammino con una quarta stagione già confermata dai vertici della piattaforma.

Bisognerà però presumibilmente attendere un po' prima di dare uno sguardo ai nuovi episodi della serie: la terza stagione di Outer Banks ha fatto il suo esordio su Netflix soltanto lo scorso febbraio e, se dovessero intercorrere tra la stagione in corso e quella successiva gli stessi tempi intercorsi tra la seconda e la terza (quest'ultima annunciata durante il dicembre 2021 e pubblicata solo nel febbraio 2023) è probabile che i nuovi episodi facciano il loro esordio intorno all'estate del 2024.

Ciò che è certo, comunque, è che c'è una data per l'inizio delle riprese: i lavori sulla quarta stagione di Outer Banks dovrebbero infatti prendere il via il prossimo maggio, coerentemente con quei 12 mesi circa di cui avrà bisogno Netflix per regalarci questi nuovi episodi della serie. E voi, continuerete a seguire lo show? Fatecelo sapere nei commenti! In questi giorni, intanto, Outer Banks si è confermata come la serie in streaming più vista al mondo, battendo addirittura The Last of Us.