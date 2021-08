Dove sono le Outer Banks? Alla scoperta dei luoghi della serie Netflix

E' da poco disponibile Outer Banks 2 su Netflix, e i fan hanno subito risposto bene, portandolo in vetta alla top 10 degli show più visti sulla piattaforma. Tanti i colpi di scena e le avventure vissute dai protagonisti in questa season. Tuttavia vere protagoniste sono le Outer Banks, isole dove si svolge la vicenda e che danno il nome alla serie.

Adesso voi vi chiederete: ma dove si trovano? Le Outer Banks sono ubicate lungo la costa del Nord Carolina, in un tratto dove il mare è molto mosso e pericoloso. Si tratta di un posto dove, negli anni, sono avvenuti numerosi naufragi, e in effetti i protagonisti della nostra serie cercano proprio il relitto di una nave. Le vicende dello show Netflix si svolgono nello specifico su Kildare Island. Si tratta chiaramente di un posto inventato, che è diviso in due grandi zone: la Figure 8, che è la parte ricca dove vivono i Kook, e la parte povera, The Cut, dove vivono i Pogue. Mentre Figure 8 esiste davvero, ma nella realtà è una vera e propria isola, The Cut è stata ricostruita sulla base di Snow’s Cut, una zona che si trova nella realtà a sud di Wilmington.

E proprio a Wilmington si sarebbero dovute, quindi, svolgere le riprese. Ma così non è stato per decisione di Netflix: la serie non sarebbe dunque stata girata nelle Outer Banks. La decisione è giunta nonostante Jonas Pate, il creatore dello show, l'avesse scritto pensandola tutto a Wilmington, suo luogo d'origine. Tuttavia la scelta di spostarsi è poi arrivata a causa di una legge in vigore in Nord Carolina, la bathroom bill, che impone a tutte le persone transgender di utilizzare bagni corrispondenti al sesso scritto sul certificato di nascita. Ovviamente Netflix, sempre attenta all'inclusività, non ha potuto accettare questo condizioni, e ha dunque spostato il set. Dove? In Sud Carolina.

Più precisamente nella zona di Charleston e nella regione del Lowcountry. Jonas Pate ha ammesso che, essendo le zone molto simili a quelle della Carolina del Nord, non ha avuto difficoltà ad adattarsi e a ricostruire e ripensare le scene lì in modo tale che sembrasse di essere sulle Outer Banks. Ed effettivamente in pochi se ne sono poi accorti.

Un ottimo lavoro per Jonas Pate & company. Ma non è finita qui per loro, perché adesso i fan aspettano l'arrivo di una stagione 3 di Outer Banks su Netflix.