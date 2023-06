Outer Banks, primo sguardo alla quarta stagione nel nuovo teaser!

Sono passati soltanto pochi mesi dalla conclusione della terza stagione di Outer Banks, ma Netflix non sembra intenzionata a concedere un po' di riposo ai nostri Pogues: i lavori sono infatti già in fase avanzatissima sulla quarta stagione della serie, come ci dimostra il teaser mostrato ai fan durante TUDUM.

L'inizio delle riprese della quarta stagione di Outer Banks era d'altronde previsto per lo scorso maggio: è piuttosto plausibile, dunque, che al momento ci si trovi già ad aver svolto buona parte del lavoro, per quanto il teaser pubblicato durante l'evento annuale organizzato da Netflix non ci abbia effettivamente mostrato nulla del materiale girato per i prossimi episodi.

Nel breve video pubblicato nelle scorse ore non vediamo dunque nulla che ci lasci intuire i prossimi sviluppi della trama: a fare la loro comparsa sono soltanto i nostri protagonisti, che in piedi nella luce di uno splendido tramonto sembrano divertirsi davvero un mondo ad anticiparci l'arrivo di questa nuova tornata di episodi.

Netflix, insomma, sembra perfettamente consapevole del clamoroso successo che ha portato Outer Banks a superare addirittura The Last of Us nei mesi scorsi: basterà questa consapevolezza a mantenere alta l'attenzione? Lo scopriremo solo tra qualche mese: al momento, comunque, la quarta stagione di Outer Banks non ha ancora una data d'uscita.