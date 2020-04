Outer Banks: spiegazione del finale di stagione, in attesa del rinnovo su Netflix

Outer Banks è disponibile su Netflix soltanto da due giorni ma già si parla del possibile rinnovo di Netflix per la seconda stagione. La serie segue un gruppo di adolescenti nelle Outer Banks della Carolina del Nord chiamati 'Pogues', determinati a scoprire cos'è successo al padre del loro leader, scomparso improvvisamente.

Nel corso della loro avventura, i giovani scopriranno un tesoro leggendario legato proprio al genitore. Il loro piano subisce una serie di complicazioni che l'hanno reso arduo. Una seconda stagione sarebbe sicuramente importante per comprendere meglio l'evoluzione della trama. Non proseguite nella lettura della news se non volete spoiler.



Nel frattempo analizziamo alcuni dettagli riguardanti il finale. Durante la caccia al tesoro, John B s'innamora di Sarah Cameron. Proprio a causa di questa love story, il padre Ward scopre dov'è sepolto il tesoro e riesce ad anticipare il gruppo, spedendolo alle Bahamas.

Proprio per queste ragioni, si arriva allo scontro con il fratello di Sarah, Rafe, che uccide accidentalmente lo sceriffo Peterkin. Ward a questo punto incastra John B per l'omicidio costringendolo a fuggire proprio nel bel mezzo di un uragano, insieme a Sarah.

A quel punto John B racconta ai poliziotti che è stato Ward ad uccidere suo padre e lo incastra. C'è qualcosa che non quadra, tuttavia. Alla fine della prima stagione, la polizia è impegnata a spiegare a JJ, Pope e Kiara che John B e Sarah sono probabilmente morti. In realtà i due innamorati sono vivi e in viaggio per le Bahamas, il luogo dov'è stato portato il tesoro. E la seconda stagione potrebbe concentrarsi proprio su questo cliffhanger, cercando di comprendere se John B e Sarah riusciranno a recuperare l'oro del padre di lei.



Su Everyeye trovate le nostre prime impressioni su Outer Banks. Inoltre sono disponibili le prime immagini e il trailer di Outer Banks, sempre su Everyeye, così da poter conoscere maggiormente il nuovo show Netflix.