Outer Range 2: data d'uscita per la nuova stagione dell'acclamata serie tv con Josh Brolin

Mentre già si parla di Oscar per Dune: Parte 2, vi segnaliamo che l'attore Josh Brolin tornerà al mondo della fantascienza molto prima della prossima edizione degli Academy Awards dato che in queste ore Prime Video ha svelato la data d'uscita della stagione 2 di Outer Range.

L’attesa seconda stagione di Outer Range, l'acclamata serie tv di fantascienza con riminescenze western, debutterà su Prime Video il 16 maggio: inoltre, la piattaforma di streaming on demand ha anche annunciato che Josh Brolin, star di punta della serie nonché executive producer, farà il suo debutto alla regia nel penultimo episodio della seconda stagione.

Partendo dalle basi gettate dalla prima stagione, che hanno messo in moto il mistero al centro della trama, la seconda stagione di Outer Range si preannuncia ancora più avvincente, ricca di colpi di scena, risvolti inaspettati e nuove strade per i personaggi. Da segnalare inoltre che tutti e sette gli episodi della seconda stagione di Outer Range, serie ideata dallo showrunner ed executive producer Charles Murray (True Story, Sons of Anarchy), saranno disponibili da giovedì 16 maggio, in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Outer Range: se non conoscete la serie ma volete recuperarla in vista del debutto dei nuovi episodi, vi segnaliamo che la prima stagione è disponibile in esclusiva su Prime Video.

Il Trono Di Spade Stagioni 1 - 8, La Serie Completa (Box Dvd 38) è uno dei più venduti oggi su