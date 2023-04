Outer Range, Josh Brolin completamente nudo sul set anticipa la Stagione 2 in arrivo

Dopo il rinnovo di Outer Range per una Stagione 2 si è saputo relativamente poco riguardo i nuovi episodio della serie Prime Video con Josh Brolin protagonista. Permeato da un'atmosfera surreale che ricorda parecchio la prosa di Stephen King, lo show tornerà prossimamente con la nuova stagione e Brolin ha sorpreso i fan in maniera memorabile.

Di recente, Brolin ha aggiornato i fan sulla nuova stagione di Outer Range, pubblicando su Instagram una foto di se stesso completamente nudo sul set. Brolin ha aggiunto che in quel momento si stava "preparando per una scena" e che questa nuova puntata della serie stava cambiando per adattarsi a un "mondo in evoluzione".

"Preparazione di una scena per la stagione 2 di 'Outer Range'. Ora stiamo prendendo una direzione diversa. Il mondo sta cambiando e dobbiamo essere sensibili verso tutti. Il potere dell'esempio è tutto, quindi siamo degli esempi. Non dovremmo pubblicare foto dello show, ma questa non è stata scattata durante le riprese, bensì durante un pranzo nel bellissimo deserto di Santa Fe".

Quando vennero diffusi i primi trailer di Outer Range, molti fan l'hanno paragonata a Yellowstone, viste le dinamiche familiari e gli elementi western. Outer Range, tuttavia, ha incorporato molti elementi fantascientifici, rendendolo molto diverso dalla serie Paramount+ con Kevin Costner.

"Yellowstone è stato il primo, come noi al cinema con Il Grinta, a riportare in auge il western, e questa è una cosa fantastica. Se si segue quella tendenza è normale pensare che stiamo cavalcando l'onda", aveva detto Brolin a Variety l'anno scorso. "Ma se si propone qualcosa di completamente originale all'interno del genere, allora questo ci rincuora. Non c'è niente a parte i cavalli e i cappelli da cowboy e forse le dinamiche delle famiglie in guerra, in Outer Range che mi ricordi Yellowstone".

La data d'uscita di Outer Range 2 non è ancora stata ufficialmente comunicata ma già sono spuntate delle ipotesi.

"Non voglio mai fare qualcosa di troppo esplicito", aveva dichiarato Brolin. "Lo trovo noioso. Questo progetto sembrava avere il giusto approccio e aveva tutto il margine per fallire, e a me piacciono queste sfide".