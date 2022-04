Outer Range: Josh Brolin in un western dai contorni fantasy nel nuovo trailer della serie!

Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale di Outer Range, la nuova serie con protagonista Josh Brolin. Si tratta di una co-produzione tra il colosso e la Plan B di Brad Pitt e le premesse sono a dir poco spettacolari. Si parte dalle atmosfere tipiche del western di frontiera, con i classici range sperduti nel deserto, a tinte più fantasy.

L'atmosfera dello show sembra ricalcare quella delle opere di Stephen King, dove in un'ambiente famigliare e tradizionale irrompe l'ignoto e il paranormale, sempre dai contorni tutt'altro che amichevoli. Brolin torna in sella a un cavallo in questo dramma dopo che lo avevamo già visto in western di frontiera in film come Non è un paese per vecchi e Il Grinta (entrambi dei fratelli Coen).

Oltre a Brolin, nel cast troviamo anche Imogen Poots (I Know This Much Is True), Lili Taylor (Perry Mason), Tamara Podemski (Four Sheets to the Wind), Lewis Pullman (Top Gun: Maverick), Tom Pelphrey (Ozark), Noah Reid (Schitt's Creek), Shaun Sipos (Krypton), Isabel Arraiza (The Little Things), Olive Abercrombie (The Haunting of Hill House), and Will Patton (Yellowstone).

Qui di seguito potete leggere nel dettaglio la sinossi ufficiale della serie: "Outer Range è un'elettrizzante fiaba dalle tinte ironiche e soprannaturali che indaga il modo in cui ci interfacciamo con l'ignoto. All'inizio della serie, vediamo la famiglia Abbott alle prese con la sparizione della nuora Rebecca. A ciò seguono le pressioni di una famiglia rivale sulla loro terra e la comparsa di nuove e oscure entità, in un'escalation di scontri e tensioni. Mentre Royal combatte per proteggere la sua famiglia, vengono svelati vecchi segreti tenuti nascosti e nuovi inquietanti misteri".

L'esordio di Outer Range è previsto su Prime Video il 15 aprile prossimo. Lo show è frutto dell'accordo tra Amazon e Plan B, la casa di produzione di Brad Pitt.