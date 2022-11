Outer Range: quando uscirà la Stagione 2 della serie Amazon con Josh Brolin?

Con la notizia del rinnovo di Outer Range da parte di Amazon Prime Video era solo questione di tempo prima dell'arrivo di ulteriori news sulle riprese della seconda stagione dello show, che vede protagonista Josh Brolin e si è rivelato un buon mix tra elementi mystery, western e fantascientifici. Ecco quando prenderanno il via le riprese.

La lunga attesa che ha separato la première dello show e la conferma del rinnovo per la seconda stagione non è stata avvertita solo dai fan della serie, ma anche dallo stesso cast. Parlando con ComicBook.com in una nuova intervista per promuovere l'uscita in 4K di Top Gun: Maverick in home video, la star di Outer Range Lewis Pullman ha offerto un aggiornamento sui prossimi episodi e su quando potremo vederli.

A Pullman, il cui personaggio Rhett Abbott si è reso protagonista di un momento cruciale nel finale di stagione, è stato chiesto quando inizieranno le riprese e l'attore ha confermato: "Credo che inizieremo a metà marzo del prossimo anno. Quindi la writer's room è già al lavoro. Non vedo l'ora di vedere come andrà a finire". Considerando che la prima stagione è uscita nell'aprile di quest'anno su Amazon Prime Video e che la produzione dei nuovi episodi non inizierà prima della primavera del prossimo anno, il ritorno di Outer Range potrebbe avvenire non prima della fine del 2023, o forse anche più avanti. Pullman non ha delineato una tempistica precisa, ma le riprese della prima stagione sono durate molti mesi e la seconda potrebbe richiedere altrettanto tempo.

Brolin è il protagonista della serie nel ruolo di Royal Abbott, patriarca di una famiglia in bilico tra tragedie personali, lotte locali e un misterioso buco nel terreno che appare all'improvviso. All'inizio della serie, gli Abbott stanno affrontando la scomparsa della nuora Rebecca. Vengono spinti ancora di più sull'orlo del baratro quando i Tillerson (i ricchi proprietari del vicino ranch) fanno un'offerta per la loro terra. Una morte prematura nella comunità dà il via a una catena di eventi carichi di tensione, e i problemi apparentemente di provincia e legati ai possedimenti del grande ranch arrivano al culmine con l'arrivo di un misterioso buco nero nel mezzo del pascolo ovest degli Abbott. Royal, mentre lotta per proteggere la sua famiglia, inizia a vedere come il tempo contenga segreti custoditi nel passato e inquietanti misteri presagiti.

Su queste pagine vi rimandiamo alle nostre impressioni su Outer Range.