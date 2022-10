Outer Range, rinnovata per la seconda stagione la serie con Josh Brolin

Amazon ha annunciato ufficialmente di aver rinnovato la serie tv Outer Range, con protagonista Josh Brolin, per una seconda stagione. A confermare la notizia è The Hollywood Reporter, che anticipa anche un importante cambiamento dietro le quinte dello show western creato da Brian Watkins.

La star Marvel Josh Brolin torna ad indossare un cappello da cowboy come in uno dei suoi ruoli più conosciuti, quello di Llewelyn Moss in Non è un paese per vecchi dei fratelli Coen, ed è il protagonista principale dello show, nel ruolo di Royal Abbott, affiancato da Imogen Potts nei panni di Autumn, una vagabonda che si accampa nel ranch di Abbott, e che sembra avere uno strano legame con il buco formatosi nella sua terra.

Il cast è completato da Lili Taylor, Tom Pelphrey, Tamara Podemsky, Lewis Pullman e Noah Reid.

Outer Range è un'opera a metà tra Lost e Yellowstone e racconta le vicende di un allevatore del Wyoming (Josh Brolin) la cui vita diventa improvvisamente molto strana e molto veloce, quando un buco inspiegabile, forse magico, si apre improvvisamente sul suo terreno.



La serie avrà un nuovo showrunner, Charles Murray (Luke Cage, Inhumans), che prenderà il posto di Zev Borow, pronto a rimanere in qualità di produttore esecutivo.



Per saperne di più sulla serie non perdetevi il trailer di Outer Range, serie disponibile su Amazon Prime Video.