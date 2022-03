Outer Range: primo spettacolare trailer della serie western di Amazon con Josh Brolin

Circa un paio di anni fa vi avevamo riportato l'accordo tra Amazon Prime Video e Plan B, casa di produzione di Brad Pitt. Ebbene, ultimamente si iniziano a vedere i frutti di questa collaborazione, infatti, come potete vedere nel video in apertura, è stato da poco pubblicato il primo spettacolare trailer di Outer Range.

Nel caso non ne aveste ancora sentito parlare, Outer Range è la nuova serie western prodotta da Plan B per Amazon Prime Video. Il creatore della serie è il drammaturgo Brian Watkins, per la prima volta dietro la macchina da presa. Il protagonista è il grande Josh Brolin nei panni di "Royal Abbott", un proprietario di ranch intenzionato a scoprire la verità dietro la scomparsa della nuora "Rebecca".

Se le premesse di base possono sapere di "già visto", il trailer invece risulta molto più originale e convincente. Infatti, il filmato in questione, oltre a mettere in mostra una messa in scena molto interessante, restituisce al tempo stesso le classiche sensazioni del genere western, unite però a delle sfumature esoteriche e soprannaturali. In particolare, il trailer suggerisce che dietro il mistero della sparizione della nuora potrebbe celarsi qualcosa di molto più grande della famiglia Abbott.

Qui di seguito potete leggere nel dettaglio la sinossi ufficiale della serie: "Outer Range è un'elettrizzante fiaba dalle tinte ironiche e soprannaturali che indaga il modo in cui ci interfacciamo con l'ignoto. All'inizio della serie, vediamo la famiglia Abbott alle prese con la sparizione della nuora Rebecca. A ciò seguono le pressioni di una famiglia rivale sulla loro terra e la comparsa di nuove e oscure entità, in un'escalation di scontri e tensioni. Mentre Royal combatte per proteggere la sua famiglia, vengono svelati vecchi segreti tenuti nascosti e nuovi inquietanti misteri".

Così, mentre si faceva un gran parlare delle trattative tra Amazon e Sony per l'adattamento di God of War, Prime Video ci ha stupito rilasciando il primo trailer di Outer Range, che ora possiamo ritenere una delle serie più promettenti in uscita a breve. Infatti, per concludere, vi comunichiamo che Outer Range debutterà su Prime Video il prossimo 15 aprile.