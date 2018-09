Outlander 4: il nuovo poster porta i nostri protagonisti nel Nuovo Mondo!

La quarta stagione di Outlander arriva su Starz il prossimo 4 novembre e adesso è stato rilasciato un nuovo poster che ci mostra i nostri famosi protagonisti mentre guardano l'orizzonte del Nuovo Mondo dove sperano di costruirsi una nuova vita.

Nella locandina che vedete alla fine della news ci sono Caitriona Balfe e Sam Heughan che si tengono per mano e fissano la campagna, con sotto uno slogan che recita: "Brave the New World".

La stagione 3 si è conclusa con Jamie (Heughan) e Claire (Balfe) sbarcati a riva in quello che ora è lo stato della Georgia, come nel romanzo di Voyager di Diana Gabaldon. La quarta stagione riprende proprio da lì e attingerà al romanzo intitolato Drums of Autumn, in cui la dottoressa Claire, che viaggia nel tempo dal XX secolo e il marito Jamie, del XVIII secolo, cercano di guadagnarsi una casa nell'America coloniale. Lungo la strada, i Fraser incontrano il famigerato pirata e contrabbandiere Stephen Bonnet (Ed Speleers).

Outlander è prodotto da Tall Ship Productions, Story Mining & Supply Company e Left Bank Pictures in associazione con Sony Pictures Television. La nuova stagione di 13 episodi - che Starz ha già rinnovato per le stagioni 5 e 6 - sarà presentata in anteprima alle 8 di sera del 4 novembre 2018 sulla rete che la manda in onda. L'episodio sarà disponibile anche sull'app Starz.

"Outlander, la nuova serie tv della rete via cavo Starz pronta a debuttare in patria il 9 agosto, racconta di Claire, un'infermiera che ha prestato soccorso durante la Seconda Guerra Mondiale e che all'improvviso, dal 1945 viene catapultata nel 1743, in un mondo sconosciuto, ostile e pericoloso. Qui conoscerà il combattente scozzese Jamie, del quale si innamorerà. A questo punto Claire sarà divisa tra i tentativa di tornare a casa dal marito Frank e la voglia di restare nel passato."