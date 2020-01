Outlander 5: nel nuovo trailer Claire e Jamie lotteranno per difendere la famiglia

L'emittente televisiva STARZ ha appena distribuito un uovo trailer di Outlander 5, anticipando alcune delle vicende che vedremo nella quinta stagione della serie dai toni storici e drammatici ispirata ai libri di Diana Gabaldon.

"Ti senti mai come se tutto ti indicasse qualcosa? Spazio. Tempo. Storia? Sono grato per tutto ciò che abbiamo ogni giorno”, dice Claire (Caitriona Balfe) a Jamie (Sam Heughan) all'inizio del trailer.

Nella prossima stagione, composta da 12 episodi, i Fraser combatteranno duramente per mantenere saldi non solo i legami familiari, ma anche le loro identità e proprietà, obiettivo non semplice con la rivoluzione americana che incombe all'orizzonte.

Jamie sarà diviso tra la necessità di proteggere ciò che ha costruito in America, coloro che vedono in lui un leader che possa offrirgli protezione e la missione segreta affidatagli dal governatore William Tryon (Tim Downey): trovare ed uccidere Murtagh Fitzgibbons (Duncan Lacroix).

Intanto, continua la missione di Claire che mette le sue conoscenze mediche al servizio della comunità, mentre Brianna Fraser (Sophie Skelton) e Roger MacKenzie (Richard Rankin) si sono riuniti, ma lo spettro di Stephen Bonnet (Ed Speleers) continua a perseguitarli.

Tra percoli ed imprevisti i Fraser avranno molto di cui occuparsi: la premiere di Outlander 5 verrà trasmessa il 16 febbraio su Starz, passate dalla carrellata d'immagini dal set per ulteriori dettagli e addentratevi ancora di più nella storia con il precedente trailer.