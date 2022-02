Outlander 6, il cast all'anteprima mondiale: 'Renderemo omaggio a chi affronta traumi'

A due anni di distanza dall'ultimo ciclo di episodi, torna finalmente la sesta stagione di Outlander: la serie fantasy e storica di Starz arriverà presto su Sky Serie. Ieri a Londra si è tenuto l'evento in occasione dell'anteprima mondiale: ecco che cosa hanno rivelato gli attori del cast!

Dopo le anticipazioni del trailer della stagione 6 di Outlander, ieri è stato svelato in anteprima il primo episodio, intitolato "Echoes", che fa i conti con il brutale episodio conclusivo della season precedente: Claire e Jamie, rispettivamente interpretati da Caitríona Balfe e Sam Heughan, si sono costruiti una vita a Fraser's Ridge, ma Claire sta ancora affrontando il suo trauma. Nel frattempo, la rivoluzione è all'orizzonte e Brianna (Sophie Skelton) e Roger (Richard Rankin) si chiedono come riusciranno ad affrontare l'imminente conflitto.

Dopo l'anteprima del primo episodio di Outlander 6, il cast e il team creativo dello show hanno risposto ad alcune domande, rivelando che la prossima sarà una stagione molto emozionante e tumultuosa.

Uno dei temi principali è stato quello della storyline di Claire, all'indomani del trauma che ha subito: "Ciò che è successo nella scorsa stagione a Claire è stato davvero traumatico e non volevamo ignorarlo" ha dichiarato la produttrice esecutiva Maril Davis. "Vogliamo rendere omaggio a tutte le persone che stanno affrontando questo tipo di traumi e dire loro: 'non siete soli'".

"Quando Claire appare per la prima volta in questa stagione, la vediamo cercare di mantenere in apparenza una faccia coraggiosa" ha dichiarato l'attrice irlandese che la interpreta. "Claire è sempre stata una roccia per gli altri ed è in difficoltà nel chiedere aiuto. Cerca di dire a tutti che sta bene, ma vediamo che non è così. Sta soffrendo ma non è ancora pronta ad ammetterlo a sé stessa".

A detta di Sam Heughan, Outlander 6 sarà dark ed entusiasmante: nelle scorse settimane, infatti, l'attore aveva rivelato durante una partecipazione televisiva le ragioni per cui la stagione 6 sarà composta da soli 8 episodi: "Sarà una stagione più breve a causa del Covid e di alcune sfide che abbiamo dovuto affrontare".

"Questa stagione sarà davvero come le montagne russe" ha affermato la showrunner Davis. "L'abbiamo troncata, ma credo che alla fine funzioni meglio perché non c'è mai un momento di quiete".

La sesta stagione di Outlander debutterà il 6 marzo su Starz, mentre in Italia sarà distribuita da Sky Serie. Inoltre, i fan saranno già soddisfatti nel sapere che è stata da mesi confermata la stagione 7 di Outlander!