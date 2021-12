Outlander 6, Catriona Balfe e Sam Heughan in uno sneak peek dalla nuova stagione

Pronti a rivedere Jamie e Claire? L'emittente americana Starz ci ha fatto un bel regalo questo Natale, condividendo uno sneak peek dalla sesta stagione di Outlander con Catriona Balfe e Sam Heughan. Guardiamolo insieme.

Avremo ancora parecchio tempo da passare con Jamie e Claire, dato che Starz ha già rinnovato Outlander per una settima stagione, ma intanto che ne dite di trascorrere qualche minuto del nostro Natale con i Fraser?

Poche ore fa è stato infatti condiviso questo sneak peek dalla season premiere della sesta stagione di Outlander, e finalmente abbiamo modo di scoprire da dove ripartiremo con i nuovi episodi.

Nel video che trovate in testa alla notizia, i coniugi Fraser stanno discorrendo presumibilmente di Tom Christie (Mark Lewis Jones) e i suoi figli, in arrivo a Fraser's Ridge. L'uomo, che nei romanzi di Diana Gabaldon Jaimie (Heughan) incontrava durante il suo periodo di prigionia ad Ardsmuir Prison, sembra stare per raggiungerli, e Claire (Balfe) osserva che dovranno procurarsi più cibo e vestiti, cosa che però per fortuna sono piuttosto esperti nel fare.

Durante la conversazione, Jamie confessa alla moglie che, quando era in prigione, è stata lei a fornirgli la forza necessaria per andare avanti, e la definisce "il suo angelo". La scena si chiude con un bacio tra i due, ma cosa accadrà nel resto dell'episodio? E della stagione?

Per scoprirlo dovremo attendere il prossimo marzo, quando Outlander 6 arriverà su Starz.