Outlander 6, parla Sam Heughan: 'La stagione 6 sarà dark ed entusiasmante!'

In una recente intervista televisiva a Good Morning America, la star di Outlander Sam Heughan promette che la stagione 6 dello show storico-drammatico sarà dark ed entusiasmante e che i fan la adoreranno.

Dopo il primo trailer di Outlander 6, nei giorni scorsi è stato diffuso uno sneak peek di Outlander 6, la serie ispirata all'omonima serie letteraria dell'autrice statunitense Diana Gabaldon: nel video abbiamo ritrovato Jamie e Claire Fraser, interpretati da Sam Heughan e Caitríona Balfe, che rivedremo nel nuovo ciclo di episodi atteso per il 6 marzo 2022 su Starz, a distanza di quasi due anni dalla fine della season precedente.

Durante un'intervista con Good Morning America, Sam Heughan ha parlato della sesta stagione di Outlander rivelando perché sarà composta da soli 8 episodi: "Sarà una stagione più breve a causa del Covid e di alcune sfide che abbiamo dovuto affrontare, ma alcuni degli episodi sono più lunghi ed è comunque una grande stagione. E' dark, è entusiasmante, i fan la ameranno sicuramente".

Per quanto riguarda la trama, Heughan ha confermato le precedenti dichiarazioni della co-protagonista Balfe: l'attrice irlandese aveva dichiarato che gli spettatori vedranno un lato differente di Claire in seguito agli eventi scioccanti della fine della quinta season. Sam Heughan ha rivelato inoltre che la serie includerà molti aspetti familiari che a cui i fan si sono affezionati nel tempo.

Nel frattempo, la serie è stata già rinnovata per un'ulteriore stagione: è ormai confermata la stagione 7 di Outlander che avrà 12 episodi e sarà basata sul settimo libro della serie di Diana Galbadon, An Echo in the Bone.