Outlander 7, il nuovo trailer della serie STARZ ne anticipa la data d'uscita

Era il marzo 2021 quando STARZ rinnovò Outlander per una settima stagione, e ora il canale YouTube ufficiale ha pubblicato il nuovo trailer (con oltre un milione di visualizzazione nel giro di ventiquattro ore) e rivelato la data d'uscita: il 16 giugno 2023.

Stando alla sinossi ufficiale, "La terra che i Fraser chiamano casa sta ormai cambiando, e tutti loro devono cambiare con essa. Per proteggere ciò che hanno costruito, i Fraser devono affrontare i pericoli della Guerra Rivoluzionaria. Imparano che a volte, per difendere ciò che ami, devi lasciarti le cose alle spalle. Mentre il conflitto li trascina fuori dalla Carolina del Nord e nel cuore di questa lotta per l'indipendenza, Jamie, Claire, Brianna e Rogen si trovano di fronte a decisioni impossibili, con il potenziale per distruggere la loro famiglia".

In attesa dei nuovi episodi, dove eravamo rimasti? Nell'ultimo episodio della sesta stagione (Non sono da sola, andato in onda il 17 maggio 2022), Richard Brown e la sua squadra di sicurezza raggiungono Claire con l'obiettivo per arrestarla. Tuttavia, a causa della crescente tensione sul piano politico, Brown non riesce a trovare un giudice, perché l'operazione si rivela più difficile del previsto... Non sorprende che nel febbraio 2022 il cast dichiarò che con Outlander 6 avrebbero reso "omaggio a chi affronta traumi". Tra gli attori principali, ricordiamo Caitríona Balfe (Claire Fraser), Sam Heughan (Jamie Fraser), Sophie Skelton (Brianna MacKenzie) e Richard Rankin (Roger MacKenzie).

La settima stagione sarà composta da otto puntate, l'ultima delle quali verrà trasmessa negli Stati Uniti il 4 agosto 2023. La data di uscita in Italia è ancora ignota, ma solitamente prossima alla prima TV in USA.