Outlander: annunciata la premiere della quinta stagione

Dopo aver pubblicato il promo della quinta stagione, l'emittente televisiva Starz ha annunciato anche la data per la premiere della serie ispirata alla raccolta letteraria della scrittrice Diana Gabaldon.

Caitriona Balfe (Clarie)e Sam Heughan (Jamie) torneranno all'interno della nuova stagione il prossimo 16 febbraio 2020, e con loro saranno presenti anche gli attori Duncan LaCroix, Sophie Skelton e Richard Rankin.

I lavori per la produzione della nuova stagione sono iniziati a maggio, mentre di seguito potete leggere la sinossi: "Stabilire una casa nel Nuovo Mondo non è affatto compito facile per Clarie, Jamie e i restanti membri del Clan Fraser. Proteggerlo, per giunta, risulta ancora più difficile, in particolar modo nel backcountry della Carolina del Nord durante un periodo di drammatici sconvolgimenti socio-politici. Come Clarie sa fin troppo bene, amici, vicini e compatrioti sono sul piede della rivoluzione, con alcuni membri della classi dirigenti d'elite che scalpitano per soffocare l'inquietante sottofondo d'agitazione scatenato dal Movimento Regolatore. In questo scenario, Clarie e Jamie dovranno domandarsi quanto sono disposti a rischiare per proteggere la loro casa, e con l'aiuto di Dio non ci sarà forse bisogno di accendere la cosiddetta Croce Infuocata, una vecchia e antica chiamata alle armi scozzese".

La scorsa primavera sono state rese pubbliche anche le prime immagini di Outlander, in cui è possibile ammirare Jamie e Claire immortalati in un alcuni momenti della nuova stagione. Quest'ultima, infine, vi ricordiamo essere basata sul quinto libro della saga letteraria intitolato The Fiery Cross. La quarta stagione, l'ultima disponibile, è stata distribuita in Italia il 9 novembre 2018 sul canale satellitare Fox Life, mentre ancora non si hanno notizie sulla disponibilità della quinta.