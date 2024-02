Outlander, annunciata la serie prequel: ecco chi saranno i protagonisti

Dopo che è trascorso un bel po' di tempo dall'annuncio del prequel di Outlander, popolare serie televisiva sviluppata da Ronald D. Moore, sono stati finalmente resi noti i protagonisti principali dello show che formeranno il cast di questa nuova versione. Contemporaneamente, procedono i lavori su quella che sarà l'ottava e anche ultima stagione.

Secondo The Hollywood Reporter, nel cast della serie prequel di Outlander vedremo Harriet Slater (Pennyworth), Jamie Roy (Your Boyfriend is Mine), Hermione Corfield (We Hunt Together) e Jeremy Irvine (Mamma Mia! Here We Go Again) in qualità di protagonisti della serie. L'annuncio del casting conferma che la serie non si concentrerà solo sui genitori di Jamie, quindi, ma anche su quelli di Claire.

Slater interpreterà Ellen MacKenzie e Roy Brian Fraser, i due che diventeranno i genitori di Jamie Fraser nella Scozia del XVIII secolo. Corfield interpreterà Julia Moriston e Irvine sarà Henry Beauchamp, che diventeranno i genitori di Claire e la loro storia sarà raccontata nell'Inghilterra della Prima Guerra Mondiale.

"Siamo entusiasti di raccontare le storie di queste due coppie", ha dichiarato Matthew B. Roberts, showrunner di Outlander e di Blood of My Blood. "Le origini delle loro relazioni esplorano temi universali che trascendono i periodi temporali, e non vediamo l'ora che i fan scoprano e si innamorino di questi personaggi e delle loro storie d'amore come hanno fatto con Claire e Jamie".

Nel frattempo, continuano i lavori sull'ottava e ultima stagione di Outlander:

"Outlander: Blood of My Blood è, nel suo cuore, una storia d'amore. Esplorerà fino a che punto una persona è disposta a spingersi per trovare l'amore in un'epoca in cui l'amore è considerato un lusso e in cui i matrimoni sono fatti in modo strategico, spesso per guadagni politici o finanziari", ha dichiarato Matthew B. Roberts, showrunner e produttore esecutivo.

"Il titolo fa riferimento alla promessa di matrimonio di Jamie Fraser a Claire e ci saranno diversi nomi e volti che i fan di Outlander conosceranno e riconosceranno. La storia televisiva di Jamie e Claire potrebbe concludersi con l'ottava stagione, ma Diana sta continuando il loro viaggio letterario nella sua meravigliosa serie di libri e sta lavorando diligentemente al decimo libro. Con Jamie e Claire, e ora Brian ed Ellen, c'è ancora molto da fare nell'universo di Outlander, e non vediamo l'ora di continuare a condividere queste storie con i nostri fan più affezionati".