Outlander, annunciate 4 new entry nel cast della serie tv prequel

Dopo l’annuncio della fine di Outlander, c’è sempre più attesa da parte dei fan per quanto riguardi novità relative allo show che servirà da prequel all’adattamento dei romanzi di Diana Gabaldon le cui ultime stagioni sono state distribuite in Italia da Sky. Variety ha intanto condiviso quattro new entry per la nuova serie tv Blood of My Blood.

Dopo aver riportato la nascita della serie prequel Blood of My Blood, torniamo a parlare del prquel della fortunata trasposizione dei lavori della scrittrice dell’Arizona per condividere le ultime informazioni sul cast, pubblicate dalla rivista online.

Rory Alexander, Sam Retford, Séamus McLean Ross e Conor MacNeill interpreteranno le versioni più giovani di alcuni personaggi che abbiamo potuto conoscere nello show originale.

Alexander sarà infatti Murtagh Fitzgibbons, Retford interpreterà Dougal MacKenzie, McLean Ross prenderà il ruolo di Colum MacKenzie e a MacNeill spetterà la parte di Ned Gowan.

I quattro affiancheranno i membri del cast già annunciati in precedenza.

Lo showrunner della serie si è dichiarato emozionato a proposito dell’inizio dei lavori: “Siamo emozionati di espandere il cast della nostra stagione uno con alcuni personaggi conosciuti dell’universo di Outlander. Siamo lieti di dare il benvenuto a Rory, Sam, Séamus e Conor nei clan MacKenzie e Fraser per esplorare le avventure da giovani di questi personaggi amati dal pubblico”.

In attesa di scoprire qualcosa di più riguardo il nuovo prodotto televisivo e di poter vedere qualcosa di concreto dal set, vi lasciamo a tutti i nomi degli altri protagonisti di Blood of My Blood, il prequel di Outlander.