Outlander, un attore di Lucifer aveva fatto un provino per un ruolo nella serie!

Mentre Outlander si prepara a tornare sui nostri schermi con la sesta stagione, in un'intervista viene fuori che un caro amico del protagonista Sam Heughan avrebbe dovuto interpretare un suo rivale nello show. Ecco di chi si tratta.

Stiamo parlando della star di Lucifer Tom Ellis, che ha anche condotto l'intervista in questione al collega per il magazine Square Mile. Ellis nel corso del Q&A rivela di aver fatto il provino per la serie Starz prima che fosse presentata in anteprima, in particolare per il ruolo di Black Jack Randall. Si parla di un sadico ufficiale britannico, interpretato nello show da Tobias Menzies.

La notizia stupisce Heughan, che non era al corrente del fatto. "In primis, amico, non sono sicuro di come mi sarei sentito ad essere, come dire, 'aggredito' [da te], diciamo?" ha detto subito l'attore, riferendosi alla scena del finale della prima stagione, in cui il Jamie di Heughan subisce la violenza di Randall. Tom Ellis si dice d'accordo con lui, sottolineando che non sarebbe stato semplice girare una scena di quel tipo con un suo amico così caro. Tuttavia Sam Heughan aggiunge che sarebbe stato sicuramente grandioso in quella parte, perché Black Jack è semplicemente violento, mentre Frank Randall è un personaggio "affascinante e adorabile". Senza nulla togliere al collega, chiaramente, perché come precisato da lui stesso "Tobias fa un lavoro fantastico, ma sarebbe stato molto diverso".

Come avreste visto Tom Ellis nei panni di Frank e Black Jack Randall? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto ecco uno sneak peek di Outlander 6!