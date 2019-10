Outlander: da New York arriva l'atteso trailer della quinta stagione

Dal New York Comic Con arriva l'atteso trailer della quinta stagione di Outlander, la serie TV tratta dai romanzi di Diana Gabaldon, e che vede la protagonista Claire RAndall viaggiare nel tempo spostandosi dal 1945 al 1743.

Dopo la breve anteprima di Outlander e l'annuncio della premiere della quinta stagione, ecco arrivare finalmente il trailer ufficiale che i fan della serie con Sam Heughan e Caitriona Balfe stavano aspettando.

All'interno del video, dalla durata di un minuto e dieci secondi, è possibile notare una forte propensione all'azione oltre che la presenza di una forte atmosfera drammatica. Verso metà della clip si può vedere Claire alle prese con quella che sembra una situazione emotiva molto conflittuale, in cui la si può sentirla esclamare a proposito di Bree "Farò di tutto per salvarla; che tempo, spazio e storia siano dannati".

Durante il panel del Comic Con l'attrice Caitriona Balfe è inoltre intervenuta per parlare della storia d'amore presente nella nuova stagione "È davvero meraviglioso far parte di una relazione che continua a crescere e crescere, approfondirsi e approfondire. Quel tempo e l'amore che loro provano l'uno per l'altra, continua a espandersi. Nessuno pensava fosse possibile fin dalla prima stagione, ma invece funziona davvero. Si sostengono a vicenda in quelli che sono tempi molto difficili".

La quinta stagione di Outlander sarà disponibile a partire dal prossimo 16 febbraio all'interno della programmazione del canale Starz. In Italia l'ultima stagione, la quarta, è stata trasmessa dal canale satellitare Fox Life, mentre non ci sono ancora notizie ufficiale sulla distribuzione della quinta.