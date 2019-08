Outlander: nel promo di Starz possiamo vedere una breve anteprima della quinta stagione

Dopo aver diffuso le prime immagini della quinta stagione di Outlander, l'emittente televisiva Starz sembra essere avida di informazioni dello show con protagonisti Caitriona Balfe e Sam Heughan. Nonostante questo i fan hanno potuto avere un breve indizio sulle prossime vicende dei due grazie a questo trailer.

Condiviso per promuovere gli show autunnali della stazione televisiva, il video ci mostra un breve sneak peak di ogni serie prossimamente in onda. Oltre a Power, Dublin Murders, American Gods e altre gli appassionati hanno potuto vedere un paio di scene di Outlander: troviamo i due protagonisti mentre osservano il panorama dalla cima di Fraser Ridge, fino a quando Claire non si rivolge all'amato marito dicendo "È il momento". È comunque stato confermato che la serie non andrà in onda prima del prossimo 2020, sembra quindi che la presenza dei due nel video serva solo a far contenti gli appassionati, che sui commenti alla pagina del filmato chiedono a gran voce un trailer dedicato solo ad Outlander.

Non sappiamo ancora molto delle prossime puntate, ma è quasi scontato che i due cercheranno di salvare Murtagh dalla condanna a morte per tradimento. Se siete fan della serie, siamo sicuri che sarete interessati a questa notizia che spiega il processo creativo dell'autrice di Outlander