Outlander, Starz al lavoro su un prequel della serie tv

I fan di Jamie e Claire ultimamente hanno molto di che gioire: non solo Outlander è già stato rinnovato per una stagione 7 dal network, ma c'è anche una serie prequel in fase di sviluppo.

Se non ne avete mai abbastanza delle avventure attraverso le ere nate dalla fantasia di Diana Gabaldon, sarete contenti di sapere che presto arriverà un'altra serie tv ambientata in questo mondo.

Sarà a tutti gli effetti un prequel di quanto abbiamo finora sul piccolo schermo, anche se non sappiamo ancora esattamente su cosa e chi sarà incentrato.

Lo showrunner di Outlander Matthew B. Roberts tornerà per scrivere e produrre la serie di cui si speculava lo sviluppo già da tempo, assieme ai produttori Ronald D. Moore e Maril Davis. Tra gli studi di produzione troviamo dunque Tall Ship e Sony Pictures Television.

L'annuncio del prequel arriva a pochi giorni dal debutto della sesta stagione di Outlander, che oltreoceano arriverà il 6 marzo in tv.

Si può ipotizzare l'argomento della storia se si pensa che Diana Gabaldon ha effettivamente scritto e sta attualmente scrivendo delle storie prequel per il franchise, come quella su un giovane Jamie Fraser (pubblicata nel 2013) o quella in fase di lavorazione sui genitori di Jamie, Ellen MacKenzie e Brian Fraser. Ovviamente, non è detto che lo show debba per forza basarsi su questi scritti, ma non sarebbe sbagliato ritenerla una possibilità.