Outlander, Starz rinnova la serie in anticipo per una stagione 7!

Secondo quanto riportato da Deadline, Starz ha deciso ufficialmente di rinnovare Outlander per una settima stagione ancora prima del debutto del sesto arco narrativo, le cui riprese sono ripartite a febbraio dopo un lungo stop causato dal Covid.

Matthew B. Roberts manterrà il ruolo di showrunner con i membri del cast Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton e Richard Rankin che ritorneranno nei loro rispettivi ruoli. Composta da 12 episodi, la stagione 7 sarà basata su An Echo in the Bone (il settimo libro della serie di Diana Galbadon) e verrà prodotta da Sony Pictures Television come nelle ultime quattro stagioni.

"Siamo davvero entusiasti del fatto che Starz ci ha dato l'opportunità di continuare l'epico viaggio di Outlander" ha dichiarato Roberts. "Non vediamo l'ora di mettere piede nella stanza degli sceneggiatori e iniziare a lavorare su Echo in the Bone, e non vediamo l'ora di regalare ai fan un'altra stagione di questa esilarante storia."

Vi ricordiamo che il creatore della serie, Ronald D. Moore, durante una recente intervista ha rivelato che la serie potrebbe avere degli spin-off: "Ne stiamo ancora discutendo. Starz è interessata e ne stiamo decisamente parlando. Abbiamo diverse idee. Ne abbiamo un paio ma è ancora tutto riservato, perciò non siamo preparati a dire apertamente di cosa si tratta."

A proposito di Starz, vi ricordiamo che la piattaforma ha da poco pubblicato gli episodi della serie The Stand tratta dall'omonimo romanzo di Stephen King.