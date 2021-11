Outlander: svelata la data d'uscita della stagione 6 in streaming su Starz

Secondo quanto riportato da TVLine, Starz avrebbe fissato la data d'uscita della sesta stagione di Outlander, serie creata da Ronald D. Moore e che ha già ottenuto il rinnovo anticipato per una futura settima stagione. I fan potranno mettersi comodi e attendere quindi il nuovo anno sapendo dell'arrivo in streaming dei nuovi episodi dello show.

A quanto pare la sesta stagione di Outlander debutterà il 6 marzo 2022, ovviamente su Starz. La notizia è stata data dall'autrice Diana Gabaldon in occasione dell'evento in cui si presentava il lancio del nono libro della saga, Go Tell the Bees that I Am Gone. La sesta stagione si baserà sulle storie del sesto libro della saga, A Breath of Snow and Ashes.

Ricordiamo che Outlander è stato rinnovato per una settima stagione, con il ruolo di showrunner che rimarrà a Matthew B. Roberts. "Siamo davvero entusiasti del fatto che Starz ci ha dato l'opportunità di continuare l'epico viaggio di Outlander" ha dichiarato Roberts. "Non vediamo l'ora di mettere piede nella stanza degli sceneggiatori e iniziare a lavorare su Echo in the Bone, e non vediamo l'ora di regalare ai fan un'altra stagione di questa esilarante storia".

Vi ricordiamo che il creatore della serie, Ronald D. Moore, durante una recente intervista ha rivelato che la serie potrebbe avere degli spin-off: "Ne stiamo ancora discutendo. Starz è interessata e ne stiamo decisamente parlando. Abbiamo diverse idee. Ne abbiamo un paio ma è ancora tutto riservato, perciò non siamo preparati a dire apertamente di cosa si tratta".

L'ultimo trailer di Outlander ha destato una certa preoccupazione tra i fan in quanto veniva mostrata apparentemente la morte di un personaggio. Non ci resta che attendere un nuovo trailer e poi l'arrivo degli episodi nel marzo 2022.