Outlander, il trailer della stagione 6 svela l'uscita: ma i fan sono preoccupati!

Pochi istanti fa il network Starz ha pubblicato il primo teaser trailer ufficiale della sesta stagione di Outlander, svelando anche la finestra d'uscita dei prossimi episodi.

Mentre Outlander è stata rinnovata per una stagione 7, come potete vedere dal filmato, al solito riproducibile all'interno del player che trovate in alto, la sesta stagione di Outlander verrà distribuita nella prima parte del 2022, dunque non manca tantissimo all'uscita dei nuovi episodi: sfortunatamente il teaser ha destato tra i fan una certa preoccupazione per uno dei membri della famiglia Outlander. Nel filmato, infatti, vediamo i residenti di Fraser's Ridge che raccontano le loro vite: Claire e Jamie si rilassano a letto (naturalmente), Marsali ha un bambino in braccio, Bree e Roger si scambiano uno sguardo affettuoso e Ian e Malva Christie (interpretata dall'esordiente Jessica Reynolds) si confortano a vicenda in un campo. Ma la rivoluzione americana è alle porte.

"Sta cominciando", dice Claire, con aria preoccupata. "Una tempesta. La guerra." E, come se non bastasse, una ripresa mostra il braccio inerte di un uomo senza vita di un uomo: che si tratti del Fergus di César Domboy? Del resto il personaggio tenta di togliersi la vita nel romanzo su cui si baserà questa stagione: cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

