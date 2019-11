Da outsider a superstar: Black Lightning sarà cruciale in Crisi sulle Terre Infinite

Il countdown sta per cominciare e l'hype è palpabile, soprattutto dopo il nuovo trailer di Crisi sulle Terre Infinite e le immagini appena trapelate dal crossover CW. Adesso il produttore Marc Guggenheim ha commentato l'inaspettata centralità di Black Lightning nell'Arrowverse:

"All'inizio non avevamo pensato un crossover incentrato su di lui, ma una volta presa la decisione ci siamo resi conto che avrebbe portato il progetto su un altro livello. Black Lightning sarà coinvolto molto più di quello che abbiamo anticipato e il suo ruolo sarà cruciale. [...] Se abbiamo deciso di coinvolgerlo non è stato per un semplice cameo."

Anche l'attore ed interprete Cress Williams si pronuncia in merito: "Sarà coinvolto nel conflitto in un modo del tutto inaspettato, non è pronto ad affrontare una situazione simile: non conosce queste persone e viene catapultato in un nuovo universo per la prima volta."

Black Lightning sarà dunque un personaggio tutt'altro che marginale e, stando alle dichiarazioni di Guggenheim, da lui potrebbero dipendere le sorti dell'intera Crisi.

Il primo episodio di Crisi sulle Terre Infinite andrà in onda l'8 dicembre e nuove rivelazioni si fanno spazio tra i fan: Mark Hamill potrebbe essere uno dei numerosi cameo, mentre il finale di metà stagione ci lascerà stremati.