Overlook, HBO cancella la serie spin-off di Shining di JJ Abrams

HBO Max ha deciso di non procedere con la sorta di serie spin-off di Shining intitolata Overlook di JJ Abrams. Lo spettacolo dovrebbe approdare presto in una nuova casa, con Netflix come probabile destinazione finale.

La Warner Bros. Television e Bad Robot di Abrams sistemeranno la serie altrove in quella che è considerata una gara competitiva tra altre possibili piattaforme. Overlook faceva parte della lista di progetti di Bad Robot su HBO Max nell'ambito del mega accordo del 2019 con WarnerMedia.

Il progetto era in sviluppo da aprile 2020, ma la serie non è stata ordinata dal servizio di streaming di proprietà di WarnerMedia.

Firmata da Dustin Thomason e Scott Brow, Overlook è descritta come una serie horror-thriller "ispirata e con personaggi iconici" del romanzo di King. Lo spettacolo "esplora le storie mai raccontate e terrificanti del più famoso hotel infestato della narrativa americana". Abrams e il capo di Bad Robot, Ben Stephenson, saranno i produttori esecutivi della serie.

Overlook segna l'ultima collaborazione tra King, Bad Robot e Warner Bros. TV, poiché in precedenza hanno collaborato a Lisey's Story di Apple TV+, Castle Rock e 11.22.63 di Hulu.

La HBO ha recentemente deciso di non andare avanti con una seconda stagione di Lovecraft Country, sempre di Bad Robot, la cui prima stagione è stata nominata per 18 Emmy Awards.

Bad Robot continua ad avere una serie di titoli in produzione, ordinati o in fase di sviluppo presso HBO e HBO Max, prodotti da Warner Bros. TV attraverso l'accordo globale WarnerMedia di Abrams. Questi progetti includono Demimonde (HBO), Duster (HBO Max), Subject to Change (HBO Max), Westworld (HBO) e Fledgling (HBO).



Vi lasciamo con le nostre ipotesi sulle possibili trame di Overlook, in attesa di scoprire quale piattaforma di streaming si aggiudicherà la serie.