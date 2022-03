Overlook, il prequel di Shining scartato da HBO Max è quasi passato a Netflix... Quasi.

Nel 2020 HBO Max annunciava Overlook, una serie prequel di Shining prodotta da J.J. Abrams. Ma dopo soli pochi mesi Overlook venne scartato dalla piattaforma, lasciando il potenziale show nel dimenticatoio. E fu a quel punto che sembrò volerci mettere lo zampino Netflix...

Si è sempre parlato di realizzare un prequel di Shining che raccontasse le origini dell'Overlook Hotel (ad esempio nel 2014 Warner Bros. stava pensando a un film basato sul prologo originale che Stephen King scrisse per il suo romanzo e poi decise di rimuovere nel quale avremmo conosciuto il fondatore del celebre albergo), ma poi non se ne é mai fatto nulla.

E nulla è ciò che è venuto fuori anche dall'ultimo progetto a tema, la serie tv di HBO Max intitolata Overlook, che avrebbe visto J.J. Abrams tra i suoi produttori. Avrebbe perché a soli quattro mesi dall'annuncio della sua realizzazione, vi seguì quello della sua cancellazione, o meglio, la piattaforma di WarnerMedia rinunciò a produrla.

E mentre l'intenzione era quella di trovare un'altra dimora per la serie, The Hollywood Reporter ha recentemente reso noto che Netflix stava effettivamente per diventarlo. Stava perché l'accordo non è poi andato in porto, e ora la collaborazione tra la piattaforma e Abrams riguarda una serie tv sugli U2.

Il perché Overlook non sia passato a Netflix non ci è noto, ma di questi tempi si sa, mai dire mai: chissà che in futuro il progetto non possa davvero trovare una casa.