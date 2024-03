Owen Wilson è il protagonista della nuova serie Apple TV+! Sarà un golfista

In attesa di scoprire se Owen Wilson comparirà in Deadpool 3 rivestendo i panni di Mobius, amato braccio destro di Loki nell'omonima serie televisiva. ecco il prossimo sicuro impegno della star.

Il protagonista di successi commerciali quali Zoolander e opere autorizzi del calibro di Midnight in Paris vestirà i panni di Pryce Cahill, giocatore di golf intorno al quale ruoteranno le vicende di un nuovo show targato Apple TV+.

Lo spettacolo, ancora privo di un titolo ufficiale, narrerà la redenzione di Cahill, che vedrà nel suo sport un'ancora di salvezza e un porto sicuro nel quale ripararsi dai drammi che tormentano la sua esistenza, dalla perdita del lavoro alla scomparsa della moglie. In particolar modo, allenando un giovane prodigio, ritroverà i giusti stimoli per rimettere la propria vita sui giusti binari.

Sospesa tra dramma e commedia, l'opera sarà diretta da Jonathan Dayton e Valerie Faris, noti al grande pubblico per Little Miss Sunshine e Battle of the Sexes. Coadiuvati dalla scrittura di Jason Keller, autore di Ford v Ferrari, il duo promette di tessere le fila di un nuovo must-watch sulle orme dell'ormai celeberrima Ted Lasso, la serie calcistica in grado di mettere d'accordo pubblico e critica.

Fiduciosi dell'alto livello qualitativo garantito dalla produzione Apple TV+, dal team creativo e dalla frizzante vena interpretativa di Owen Wilson, non ci resta che attendere ulteriori novità (a partire dall'annuncio del titolo) in merito al nuovo, intrigante, progetto. Nell'attesa, ecco i 5 film di Owen Wilson da riscoprire per amarlo ancora di più

