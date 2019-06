Owl House: il trailer della nuova serie animata di Disney Channel

L'ultimo progetto d'animazione di Disney Channel si chiama Owl House, ed è in arrivo nel 2020. Il primo trailer della horror comedy partorita dalla mente di una delle animatrici di DuckTales e Gravity Falls, Dana Terrace, è stato diffuso dal network americano, e promette già una vasta gamma di avventure e personaggi tutti da scoprire.

Durante il Festival Internazionale del Film d'Animazione di Annecy è stato presentato il primo trailer della nuova serie animata di Disney Channel, Owl House.

Anche se privo di dialoghi, il setting della storia è piuttosto evidente: un mondo di fantasia ricco di mitiche creature - streghe, ciclopi, mostri di vario genere - e strani paesaggi dalle tinte horror - cieli, acque e cespugli violacei, corna e volatili giganti, piante decisamente poco amichevoli -.

La protagonista dello show è Luz "una adolescente umana alquanto sicura di sé che si ritrova accidentalmente in un mondo magico, nel quale diventerà amica di una strega ribelle, Eda (Jennifer Jiles) e un piccolo, adorabile guerriero, King. Nonostante sia priva di abilità magiche, Luz cercherà di far avverare il suo sogno: diventare una strega. Inizierà a lavorare come apprendista di Eda alla Owl House, dove - nonostante l'improbabile ambientazione - troverà non solo dei nuovi amici, ma anche una nuova famiglia", come recita la sinossi ufficiale.



Precedentemente annunciato per il 2019, Owl House farà invece il suo debutto su Disney Channel nel 2020.